Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка

По итогам саммита Россия – Африка будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года. По словам главы государства Владимира Путина, также будет сделан ряд заявлений. Об этом он написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы придаём большое значение предстоящему второму саммиту Россия – Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнёрства Россия – Африка на период до 2026 года", — подчеркнул Путин.

Кроме этого, готовится к подписанию "весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента", добавил глава государства.