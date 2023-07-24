Путин анонсировал подписание весомых соглашений на саммите Россия – Африка
Путин: По итогам саммита РФ – Африка примут декларацию и план партнёрства
По итогам саммита Россия – Африка будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года. По словам главы государства Владимира Путина, также будет сделан ряд заявлений. Об этом он написал в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".
"Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы придаём большое значение предстоящему второму саммиту Россия – Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнёрства Россия – Африка на период до 2026 года", — подчеркнул Путин.
Кроме этого, готовится к подписанию "весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента", добавил глава государства.
Саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на саммите Россия – Африка, в частности, будет идти речь о поставке зерна. Также он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова бесплатно отправлять зерно нуждающимся странам после выхода из сделки.