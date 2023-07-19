Смольный проверил готовность Петербурга к саммиту Россия – Африка

Члены Правительства Санкт-Петербурга проверили готовность города к саммиту Россия – Африка, который будет проходить в "Экспофоруме" 27 и 28 июля. В частности, делегация изучила состояние фасадов, остановок и в целом благоустройство территорий Северной столицы.

В Смольном проверили готовность Петербурга к саммиту Россия – Африка. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"На особом контроле — более 1,5 тысячи объектов: фасады, остановки, заборы и строительные леса. Такие как, например, на Московских воротах. Этой конструкции вице-губернатор Анатолий Повелий посоветовал подобрать по-настоящему парадный наряд", — сообщается в сюжете телеканала "Санкт-Петербург".

Первого замдиректора СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Олега Минагулова порадовало состояние асфальтного покрытия по проспекту Стачек до Трамвайного проспекта. Он обратил внимание на то, что проезжая часть в отличном состоянии. Как считает Повелий, небольшие недочёты удастся исправить за оставшиеся до саммита дни, а в остальном благоустройство Московского проспекта завершено.