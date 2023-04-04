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3 апреля, 23:08

Лавров раскрыл планы США сорвать второй саммит Россия – Африка

Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками продолжают предпринимать усилия, целью которых является международная изоляция РФ. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, они планируют сорвать второй саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге.

"США и их вассалы делают всё возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия – Африка, отговорить от участия в нём наших африканских друзей", — рассказал министр в интервью газете АиФ.

По оценке Лаврова, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на государства Глобального Юга и Востока, чтобы помешать сотрудничеству с Россией, но успехом эти намерения не увенчаются. Глава МИД РФ пояснил, что всё меньше стран южного континента хотят "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий".

Эксперт объяснил, почему Африка возмущена идеей изоляции России

Эксперт объяснил, почему Африка возмущена идеей изоляции России

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров сообщил о давлении на африканских лидеров, которое оказывают представители Америки, Канады и Евросоюза. Так, в преддверии саммита Россия – Африка, который пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, они осаждают африканских руководителей с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.

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МИД РФ

Оксана Попова
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