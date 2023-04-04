Лавров раскрыл планы США сорвать второй саммит Россия – Африка

Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками продолжают предпринимать усилия, целью которых является международная изоляция РФ. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, они планируют сорвать второй саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге.

"США и их вассалы делают всё возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия – Африка, отговорить от участия в нём наших африканских друзей", — рассказал министр в интервью газете АиФ.

По оценке Лаврова, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на государства Глобального Юга и Востока, чтобы помешать сотрудничеству с Россией, но успехом эти намерения не увенчаются. Глава МИД РФ пояснил, что всё меньше стран южного континента хотят "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий".