Лавров раскрыл планы США сорвать второй саммит Россия – Африка
Соединённые Штаты Америки совместно с союзниками продолжают предпринимать усилия, целью которых является международная изоляция РФ. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, они планируют сорвать второй саммит Россия – Африка, запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге.
"США и их вассалы делают всё возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия – Африка, отговорить от участия в нём наших африканских друзей", — рассказал министр в интервью газете АиФ.
По оценке Лаврова, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на государства Глобального Юга и Востока, чтобы помешать сотрудничеству с Россией, но успехом эти намерения не увенчаются. Глава МИД РФ пояснил, что всё меньше стран южного континента хотят "жертвовать коренными интересами ради Вашингтона и его прихвостней, таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий".
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров сообщил о давлении на африканских лидеров, которое оказывают представители Америки, Канады и Евросоюза. Так, в преддверии саммита Россия – Африка, который пройдёт в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, они осаждают африканских руководителей с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой.