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23 марта, 14:05

Эксперт объяснил, почему Африка возмущена идеей изоляции России

Эксперт Маслов: В идее изоляции России Африка видит выпад против себя

Страны Африки с возмущением относятся к западной идее изоляции России, поскольку воспринимают это как выпад против себя. Об этом рассказал директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по теме "Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие".

"Это их (стран Африки. — Прим. Лайфа) ограничение выбора выбирать. Выбирать товары, партнёров. То есть точка зрения: "Мы не должны быть частью конфликта и быть принуждены". Африканцы последовательно будут поддерживать наш курс на создание независимых от Запада механизмов систем расчёта, международных институтов, поскольку они от этого будут только в выигрыше", — подчеркнул эксперт.

Путин: РФ выступает за расчёты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Путин: РФ выступает за расчёты в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки

А ранее президент Владимир Путин, выступая на конференции "Россия — Африка в многонациональном мире", подчеркнул, что РФ и страны Африки, Азии, а также Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии.

Обложка ©

Gettyimages

Александра Вишнякова
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