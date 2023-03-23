Эксперт объяснил, почему Африка возмущена идеей изоляции России

Страны Африки с возмущением относятся к западной идее изоляции России, поскольку воспринимают это как выпад против себя. Об этом рассказал директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по теме "Россия в многополярном мире: общие ценности и взаимное доверие".

"Это их (стран Африки. — Прим. Лайфа) ограничение выбора выбирать. Выбирать товары, партнёров. То есть точка зрения: "Мы не должны быть частью конфликта и быть принуждены". Африканцы последовательно будут поддерживать наш курс на создание независимых от Запада механизмов систем расчёта, международных институтов, поскольку они от этого будут только в выигрыше", — подчеркнул эксперт.