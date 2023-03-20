Путин: РФ и страны Африки, Азии, Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии

Россия и страны Африки, Азии, а также Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международной парламентской конференции "Россия — Африка в многонациональном мире".

"Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии", — сказал глава государства.

По словам Путина, такой же позиции придерживаются многие страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Вместе с этими государствами Россия образует мировое большинство, подчеркнул президент.