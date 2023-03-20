Путин: РФ и страны Африки, Азии, Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии
Россия и страны Африки, Азии, а также Латинской Америки противостоят неоколониальной идеологии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международной парламентской конференции "Россия — Африка в многонациональном мире".
"Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии", — сказал глава государства.
По словам Путина, такой же позиции придерживаются многие страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Вместе с этими государствами Россия образует мировое большинство, подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней. По словам главы государства, Запад препятствует Москве передать нуждающимся странам часть своих замороженных в Европе ресурсов.
LIFE / Павел Баранов