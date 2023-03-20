Путин: Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней

"Если мы всё-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", — подчеркнул глава государства на конференции "Россия – Африка в многополярном мире".