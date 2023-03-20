Путин: Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности бесплатно поставить продовольствие нуждающимся странам Африки, если через 60 дней зерновая сделка не будет продлена.
"Если мы всё-таки примем решение не продлевать сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", — подчеркнул глава государства на конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
Путин подчеркнул, что Запад чинит препятствия России, которая готова передать нуждающимся странам часть своих замороженных в Европе ресурсов, в том числе удобрений.
Впервые соглашение по зерновой сделке было подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года. На днях Россия согласилась снова продлить зерновую сделку, но на 60 дней. Тем временем в Киеве заявляли о 120 днях. Спор из-за сроков возник из-за того, что у Москвы до сих пор имеется много вопросов по реализации договора: в частности, РФ не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Кроме того, Киев уличили в использовании гумкоридора в военных целях.
LIFE / Павел Баранов