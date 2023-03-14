В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Грушко заявил о продлении зерновой сделки
Зерновая сделка продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведёт эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней", — сказал Грушко в беседе с ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по сделке выполнялись.
Напомним, соглашение по зерновой сделке впервые было подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года, а позже продлено до 18 марта 2023 года. У РФ до сих пор есть много вопросов по реализации договора: в частности, Москва не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Также в Москве не раз отвечали Украине, которая использовала гумкоридор в военных целях, но при этом обвиняла РФ в неэффективном выполнении договорённостей.
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