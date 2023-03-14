В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведёт эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней", — сказал Грушко в беседе с ТАСС.