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17 ноября, 11:47

Россия допустила продление зерновой сделки на 120 дней

МИД: Россия допускает пролонгацию зерновой сделки без изменений по срокам и охвату

Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, и таких претензий не прозвучало. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию Черноморской инициативы без каких-либо изменений по срокам и охвату", — сказано в записи на сайте внешнедипломатического ведомства.

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

При этом в МИД указали о необходимости решить вопросы снятия препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия, а также отметили активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых на себя обязательств по разблокировке задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Москва безвозмездно передаёт нуждающимся развивающимся странам.

Кроме того, российская сторона предупредила, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.

Ранее о продлении зерновой сделки на 120 дней также сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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