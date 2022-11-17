Россия допустила продление зерновой сделки на 120 дней

Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, и таких претензий не прозвучало. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию Черноморской инициативы без каких-либо изменений по срокам и охвату", — сказано в записи на сайте внешнедипломатического ведомства.

При этом в МИД указали о необходимости решить вопросы снятия препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия, а также отметили активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых на себя обязательств по разблокировке задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Москва безвозмездно передаёт нуждающимся развивающимся странам.

Кроме того, российская сторона предупредила, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.