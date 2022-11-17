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17 ноября, 08:15

Зеленский заявил о продлении зерновой сделки ещё на 120 дней

Зерновая сделка, которая была заключена в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН, будет продлена ещё на 120 дней. Об этом сообщил глава Незалежной Владимир Зеленский.

"Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с [генсеком ООН] Антониу Гутерришем и [президентом Турции] Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнёров — ООН и Турции", — написал украинский лидер в "Твиттере".

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Как сообщалось, новый раунд переговоров между Москвой и ООН по вопросам продления зерновой сделки стартовал 11 ноября в Женеве. При этом в Минобороны Турции ранее сообщили, что страна предложит пролонгировать стамбульские договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.

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Пресс-служба президента Украины

Максим Плетнёв

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