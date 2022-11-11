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11 ноября, 11:15

В Женеве стартовал новый раунд переговоров между РФ и ООН по зерновой сделке

В Женеве в пятницу начался новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по зерновой сделке. Об этом сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

В переговорах делегацию с российской стороны возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. ООН представляют генсекретарь ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

Песков не стал анонсировать решений о возможном продлении зерновой сделки

Песков не стал анонсировать решений о возможном продлении зерновой сделки

Ранее Лайф сообщал о предупреждении от МИД РФ. Там заявили, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.

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Getty Images / Мpalis

Илья Суриков

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