НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 ноября, 11:07

"Мы не бывшие! Давайте не будем об этом": Дава и Карина Кросс устроили скандал на премьере телешоу

Дава и Карина Кросс публично отреклись от своих отношений

<p>Давид Манукян (Дава) встречался с Кариной Кросс ещё до громкого романа с Ольгой Бузовой. Фото © LIFE</p>

Давид Манукян (Дава) встречался с Кариной Кросс ещё до громкого романа с Ольгой Бузовой. Фото © LIFE

На "ТВ-3" стартует премьера нового детективно-приключенческого шоу "Наследники и самозванцы" с ведущей Ляйсан Утяшевой. В проекте участвуют 18 знаменитостей, которые будут жить в замке и бороться за пять миллионов рублей — "наследство" таинственного миллионера. Среди участников проекта Влад Кадони, Ай Ла Луна (Айза), Саша Стоун, Алена Шишкова и другие популярные артисты и блогеры, а само шоу — сложная психологическая игра, которая проверит звёзд на прочность.

В первом же выпуске шоу во время знакомства участников друг с другом не обошлось без скандала. Так, блогеры Давид Манукян (Дава) и Карина Кросс, которых в прошлом связывали романтические отношения, резко ответили остальным участникам по поводу статуса "бывших".

Блогеры Дава и Карина Кросс нервно отреагировали на реплику о том, что они раньше встречались. Видео оказалось в распоряжении Лайфа

"Мы не бывшие! Давайте не будем вообще об этом", — пресёк Дава все разговоры на эту тему.

"Мы бывшие партнёры по работе", — подытожила в ответ Карина Кросс.

По слухам, парочка встречалась ещё до громкого романа Давы с Ольгой Бузовой. Сейчас же популярному блогеру приписывают отношения с певицей Мари Краймбрери. Почему Карина Кросс и Давид Манукян публично отреклись от своих отношений, смотрите с 12 ноября в 17:00 на "ТВ-3" в новом шоу "Наследники и самозванцы".

"Королева трендов" Бузова устроила скандал, прилюдно унизив новую девушку Давы Мари Краймбрери

"Королева трендов" Бузова устроила скандал, прилюдно унизив новую девушку Давы Мари Краймбрери

Ранее стало известно, что сценическое имя популярной певицы Риты Дакоты теперь принадлежит блогеру и клипмейкеру Фёдору Белогаю, с которым звезда состоит в отношениях более двух лет. Журналисты привели доказательство, которое невозможно опровергнуть, — выписку из Роспатента.

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров