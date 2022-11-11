"Мы не бывшие! Давайте не будем об этом": Дава и Карина Кросс устроили скандал на премьере телешоу

На "ТВ-3" стартует премьера нового детективно-приключенческого шоу "Наследники и самозванцы" с ведущей Ляйсан Утяшевой. В проекте участвуют 18 знаменитостей, которые будут жить в замке и бороться за пять миллионов рублей — "наследство" таинственного миллионера. Среди участников проекта Влад Кадони, Ай Ла Луна (Айза), Саша Стоун, Алена Шишкова и другие популярные артисты и блогеры, а само шоу — сложная психологическая игра, которая проверит звёзд на прочность.

В первом же выпуске шоу во время знакомства участников друг с другом не обошлось без скандала. Так, блогеры Давид Манукян (Дава) и Карина Кросс, которых в прошлом связывали романтические отношения, резко ответили остальным участникам по поводу статуса "бывших".

Блогеры Дава и Карина Кросс нервно отреагировали на реплику о том, что они раньше встречались. Видео оказалось в распоряжении Лайфа

"Мы не бывшие! Давайте не будем вообще об этом", — пресёк Дава все разговоры на эту тему.

"Мы бывшие партнёры по работе", — подытожила в ответ Карина Кросс.

По слухам, парочка встречалась ещё до громкого романа Давы с Ольгой Бузовой. Сейчас же популярному блогеру приписывают отношения с певицей Мари Краймбрери. Почему Карина Кросс и Давид Манукян публично отреклись от своих отношений, смотрите с 12 ноября в 17:00 на "ТВ-3" в новом шоу "Наследники и самозванцы".