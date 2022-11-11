Соседка Андрея Стоянова рассказала, что перед смертью актёр был нервным

Небольшие перемены в поведении актёра Андрея Стоянова перед его смертью заметила соседка. Она рассказала, что знала артиста уже очень много лет, общается с его матерью. В целом в последнее время, по её словам, серьёзных изменений она не замечала. Кроме того, что он стал как будто дёрганым.

"Поведение не то что поменялось. Три дня назад здесь сидел, на лавочке. Такой бодрый, боевой. Говорили, что дружит с кем-то, кто злоупотребляет [запрещёнными веществами]", — приводит телеканал "360" слова соседки.

Женщина подчеркнула, что всё это было просто на уровне слухов. Соседка также рассказала, что Стоянов был добрым и хорошим человеком. Собеседница канала призналась, что до сих пор не может поверить в смерть артиста. По её словам, совсем недавно она сталкивалась с ним во дворе и ничто не предвещало беды.