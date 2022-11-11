Бывшие пленные рассказали о многочасовых пытках током в СБУ
Вернувшиеся из плена бойцы ДНР заявили, что в СБУ пытают током
Сотрудники Службы безопасности Украины практиковали пытки российских пленных током по несколько часов. В результате у тех, кто прошёл через эти мучения, остались сильные ожоги и синяки, рассказали РИА "Новости" военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов, которых вызволили из рук неприятеля. По их словам, сами они таким мучениям не подвергались, зато общались с теми, кому пришлось пройти через подобные допросы.
"Провода привязывали к ним и током просто били по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", — рассказал сержант Клинов.
По словам Лебеденко, тот знал четырёх человек, которых пытали током и у которых остались ожоги на теле от оголённых проводов. По словам освобождённых, таким образом пытали тех, чьи данные с допросов не совпадали. Также, рассказали освобождённые, сотрудники СБУ практиковали избиения и запугивания, чтобы разговорить пленных.
Ранее взятый в плен недалеко от города военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских войск Павел Ткачук рассказал, что ВСУ несут большие потери и покидают позиции у Артёмовска в ДНР.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine