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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 02:21
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Бывшие пленные рассказали о многочасовых пытках током в СБУ

Вернувшиеся из плена бойцы ДНР заявили, что в СБУ пытают током

Сотрудники Службы безопасности Украины практиковали пытки российских пленных током по несколько часов. В результате у тех, кто прошёл через эти мучения, остались сильные ожоги и синяки, рассказали РИА "Новости" военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов, которых вызволили из рук неприятеля. По их словам, сами они таким мучениям не подвергались, зато общались с теми, кому пришлось пройти через подобные допросы.

"Провода привязывали к ним и током просто били по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", — рассказал сержант Клинов.

По словам Лебеденко, тот знал четырёх человек, которых пытали током и у которых остались ожоги на теле от оголённых проводов. По словам освобождённых, таким образом пытали тех, чьи данные с допросов не совпадали. Также, рассказали освобождённые, сотрудники СБУ практиковали избиения и запугивания, чтобы разговорить пленных.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко
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