Россиян уличили в "любви" к вещам-однодневкам

Большинство россиян носят всего лишь примерно треть своего гардероба. А на вещи-однодневки они могут тратить до 30 000 рублей в год. К таким выводам пришёл сервис "Юла" по итогам проведённого опроса. В нём приняло участие 1363 респондента старше 18 лет из 15 городов России с населением свыше миллиона человек. Лайф ознакомился с результатами работы.

Как выяснилось, у 57% россиян в гардеробе найдётся одежда, которую они надевали всего пару раз в жизни. Совершать нерациональные покупки свойственно 64% женщин и 50% мужчин. А 27% женщин вообще признались, что половину вещей покупают импульсивно. По данным опроса, 45% россиян достаточно 30% своего гардероба, 33% носят примерно половину имеющейся одежды, 9% используют только каждую десятую вещь. Всю одежду носит только 6% опрошенных, причём чаще это мужчины.

28% опрошенных рассказали, что ежегодно тратят до десяти тысяч рублей на вещи, которые они наденут всего раз, 23% — до 20 тысяч, а 17% — до 30 тысяч. Женщины легче расстаются с крупными суммами, а мужчины стараются экономить. Чаще всего под вещью на один раз подразумевается наряд для важного события, которое будет запечатлено на фото. Такие события — это свадьба (37%), Новый год и день рождения (34%), корпоратив (29%), выпускной (25%), отпуск (23%), тематические вечеринки (17%) и фотосессии (15%).

В итоге наименее востребованными в гардеробе оказались свадебные платья и костюмы (42%), карнавальные наряды (25%), деловые костюмы (24%), вечерние и коктейльные платья (22%), верхняя одежда (15%), спортивные костюмы (14%), футболки, майки и джинсы (по 13%).

По словам 30% опрошенных, они не носят часть вещей до наступления особого случая, а кому-то просто не подходит размер. А вот 12% разонравились купленные вещи, 11% забросили покупку из-за найденных дефектов, 9% считают, что вещи уже вышли из моды. Друзьям и родственникам ненужные вещи отдают 25% россиян, а 21% оставляют себе на память. А вот 20% выставляют вещи на продажу, 15% отдают на благотворительность, 10% — в переработку.