Эти 7 вещей вышли из моды — пришла пора срочно от них избавиться

Как только проходят модные показы, эксперты составляют тренды и тенденции, которые будут актуальны в новом сезоне. Подсказывают и показывают, как правильно составлять стильные сочетания. Ещё становятся очевидны и антитренды — предметы гардероба и их сочетания, которые оказываются безвкусными и устаревшими, немодными. Какие вещи в сезоне осень – зима 2022/23 носить стыдно?

Трикотажным костюмам не место в осенних образах 2022-го

Осенью 2022 года лучше отказаться от трикотажных костюмов: они стали антитрендом. Фото © Shutterstock

Трикотажные монокостюмы открывают список осенних антитрендов-2022. Ещё в прошлом сентябре все с удовольствием носили комбо с брюками и удобными свитерами или водолазками, а трикотаж зимой 21/22 захватил вообще всех. Но в этом году модельеры решили поменять старый тренд на новый. Однако это не значит, что вам придётся отказаться от комфорта. Трикотажные костюмы смело меняйте на хлопковые комплекты в спортивном стиле. Это не только практичное решение, но и стильное. Можно сочетать с оверсайз-пуховиками и удлинёнными куртками. Особенно модными окажутся те, кто подберёт аутфит в цветах этой осени.

Дутые жилеты покинули чат

От обычных жилетов, особенно дутых, иконы стиля и модники уже отказались, теперь — ваша очередь. Фото © Shutterstock

От жилетов в качестве верхней одежды модное сообщество уже отказалось: их заменили на лёгкие, но тёплые вязаные жилетки. Аутфиты с ними получаются стильными и интересными, сложными на вид, особенно если сочетать с водолазками, рубашками и футболками. К тому же в сезоне осень – зима 2022/23 пока ещё актуальна многослойность в образах, которой как раз можно добиться, сочетая вязаные жилеты с пальто и пуховиками. От приевшихся жилеток, особенно дутых, иконы стиля и модники отказались.

Вязаное платье — антитренд-2022

Вязаное платье — антитренд-2022. Фото © Shutterstock

Ещё несколько лет назад вязаное платье было мастхэвом, а вот осенью 2022-го превратилось в антитренд. Особенно короткие модели. Когда-то каждая вторая надевала вязаное платье, дополняла ботфортами, кожаной курткой, и это был писк моды. Но нынче тренды другие: рекомендуем обзавестись трикотажным платьем длины миди или макси. В таком в сезоне осень – зима 2022/23 будете выглядеть гармонично и стильно.

Пальто на молнии больше не актуально

Пальто на молнии в сезоне осень – зима 2022/23 потеряло актуальность. Фото © Shutterstock

Все эксперименты с этим предметом верхней одежды окончательно закончились осенью 2022 года. Модное сообщество обозначило: пальто на молнии стали неактуальными, значит, выпускать подобные модели те дизайнеры, что в тренде, больше не будут. Если планируете приобрести актуальное для сезона осень – зима 2022/23 пальто, у вас два варианта: на пуговицах или с поясом. Все остальные модели пальто выглядят безвкусно и скучно.

Обтягивающей куртке не место в осенних образах

Обтягивающей куртке не место в осенних образах, замените её на объёмную. Фото © Shutterstock

Верхняя одежда должна быть не только стильной и красивой, но ещё практичной и удобной. Разве есть смысл в куртке, обтягивающей словно вторая кожа? В такой одежде и ходить некомфортно, да и пододеть мало что получится: молния попросту не застегнётся. Поэтому куртки такого типа тоже отсечены модельерами и дизайнерами в антитренды. И пусть тотальный оверсайз отходит на второй план, куртка всё-таки должна быть объёмной и текстурной — тогда образ будет модным и интересным.

Рукав три четверти этой осенью исчезнет

Длина рукава в три четверти считается антитрендом осенью 2022-го. Фото © Shutterstock

Может, кто-то и любил этот тренд за необычность, но большинству рукав в три четверти причинял дискомфорт и неудобства. Особенно когда был фишкой пальто или тёплой куртки, шубы или дублёнки. Модникам приходилось подбирать длинные перчатки, чтобы не мёрзнуть. Но наконец-то рукав в три четверти стал антитрендом, и теперь у свитеров, кардиганов и верхней одежды длина рукава стандартная. И раз уж кутюрье отказались от этого больше не модного элемента, сделайте это и вы.

Кожаные леггинсы замените на штаны и попадите в тренды осени

Кожаные леггинсы тоже становятся антитрендом. Фото © Shutterstock