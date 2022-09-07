Эти цвета в одежде осенью 2022 года принесут удачу и богатство

С какими цветами у вас ассоциируется осень? Наверное, с оттенками жёлтого, коричневого и красного, прямо как листва деревьев за окном. Если так, составить стильный осенний образ для вас не составит никакого труда. Мы лишь подскажем, как сделать, чтобы цвета сезона принесли вам удачу и богатство. В этом помогут модные оттенки, которые не просто признаны институтом цвета Pаntone трендовыми для сезона осень/зима 2022/2023, но и энергетикой приманивают богатство, удачу и даже любовь.

Ярко-розовый цвет в одежде осенью 2022 года

Розовый цвет символизирует романтизм, сказочность и мечты, поэтому приманивает удачу. Фото © Shutterstock

Начать предлагаем с разбора ярко-розового. Да, это не совсем типичный осенний цвет, но в нынешнем году во многом из-за влияния соцсетей Pаntone включил оттенок в тренды сезона осень/зима 2022/2023. И это ли не здорово? Наконец-то можно отказаться от унылых, мрачных и "немарких" цветов в наших осенних образах и разбавить серые будни розовыми, фиолетовыми оттенками или фуксией. К тому же эти яркие цвета очень удобно сочетать со всеми оттенками серого и чёрного.

А как помогут розовый и фиолетовый цвета привлечь в жизнь удачу и богатство? Здесь важно понять энергетику каждого из оттенков и то, как она в одежде влияет на человека. Например, розовый символизирует романтизм, сказочность и мечты. Удача приходит к тем, кто в неё искренне верит. Фиолетовый же помогает принимать верные решения и лучше слышать интуицию, а она тоже тесно связана с удачей.

Оттенки коричневого в осеннем гардеробе

Этой осенью в тренде оттенки коричневого, которые помогут стать богаче. Фото © Shutterstock

Вы окажетесь очень неправы, если подумаете, что это унылый осенний тренд. Оттенки коричневого добавят в образ уют и мягкость, ведь этот цвет ассоциируется со сладким шоколадом или ароматным какао. Осенью 2022-го вы можете позволить себе использовать одежду любых оттенков коричневого, чтобы выделяться из толпы утончённым вкусом. Лучше всего они сочетаются со всеми оттенками серого, молочно-белого, зелёного и даже жёлтого и оранжевого, которые тоже оказались сейчас в трендовых цветах осени и модны в этом сезоне.

Что же до энергетики коричневого цвета? Любой из оттенков наделит вас уверенностью в себе и убережёт от опасных и рискованных идей. А это поможет приманить в жизнь богатство. Деньги не любят, когда ими раскидываются просто так. Оттенки коричневого в гардеробе намекнут, что вы цените собственный комфорт выше, чем непонятные авантюры, и что прогнуть вас под чужое мнение — задача со звёздочкой.

Тёмно-синий цвет в моде осенью 2022-го

Тёмно-синий цвет ассоциируется с ночным небом, осенью 2022 года он в тренде. Фото © Shutterstock

Не совсем привычный для пасмурной погоды тёмно-синий стал трендом сезона осень/зима 2022/2023. Этот цвет можно сравнить с каплями дождя, который встретил вас утром, или, как описывают в Pаntone, с ночным небом. Этот оттенок так и назвали — "Полночь". Синий цвет в осеннем образе не покажется блёклым или унылым, если другая одежда будет подобрана правильно. Оттенить можно ярким красным, жёлтым, лиловым и зелёным.

Синий цвет помогает обрести гармонию, привлечь в жизнь правильными мыслями деньги и удачу. Энергетика любого из оттенков синего способствует успеху в выбранной сфере, повышает уверенность и успокаивает, избавляя от ненужного стресса.

Осенью 2022 года в тренде оттенки жёлтого и оранжевого

Классические оттенки жёлтого помогут приманить богатство и показать себя разбирающимся в моде. Фото © Shutterstock

И вот мы плавно подошли к самым ярким цветам осени, которые любят как иконы стиля, так и обычные модники. Что ещё может быть более атмосферным, как не оттенки жёлтого и оранжевого в период с сентября по ноябрь? Цвета спелой тыквы — символа самого страшного праздника Хэллоуина, а ещё слегка пожухлых листьев и осеннего и уже не тёплого солнца. В трендах сезона оранжевый и оттенки жёлтого, которые сделают образ ярким, уютным и ультрастильным.

Ну и, конечно же, жёлтый и оранжевый — цвета монет, золота и богатства. Именно они осенью 2022-го помогут наладить финансовый поток, подзаработать и в целом заманить богатство в кошелёк. Важно носить хотя бы один предмет образа жёлтого и оранжевого оттенка, будь то носки, нижнее бельё, головной убор или тёплый шарф.

Красный цвет в моде осенью 2022-го

Энергетика красного цвета поможет привлечь в жизнь богатого мужчину. Фото © Shutterstock

Цвет уверенности в себе, сексуальности и тренд наступившей осени. Красный цвет прекрасно вписывается в гамму оттенков коричневого и жёлтого, придавая образу яркость. Насыщенный или тёмный красный, напоминающий бардовый, ассоциируются с королевскими особами, дорогим бархатом, красным вином и изысканностью. Этот цвет сделает ваш образ дорогим и элегантным, что также поможет приманить побольше денег.