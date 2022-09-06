Эти 6 культовых вещей из 90-х снова в моде, и они есть дома у каждого

Для кого-то минус, но для большинства стиляг несомненный плюс в том, что мода циклична. Ведь сегодня, чтобы выглядеть на волне последних трендов, некоторым даже не нужно идти в магазин. Потому что у многих из нас осталось несколько любимых вещей, которым уже лет так 30. Огромный вязаный свитер или та самая кожаная куртка. И как здорово, что можно снова в них ходить, выглядя при этом стильно и не нарвавшись на замечание полиции моды. Рассказываем, какие вещи из лихих 90-х снова стали актуальными в 2022-м.

6. Джинсовые юбки-трапеции

Ваша любимая джинсовая мини-юбка с пуговицами снова в тренде. Фото © Getty Images / Jeremy Moeller

Люди, чья юность выдалась на период СССР, наверняка прекрасно помнят момент, когда занавес рухнул и в магазинах начали появляться вещи, каких советские граждане никогда не видели. Они отличались не только текстурами и материалом, но и длиной. Особенно девушкам в начале 90-х нравились мини-юбки в форме трапеции, которые чаще всего были сделаны из денима или кожи. Модная революция тогда и стильное решение сегодня. Если у вас осталась любимая джинсовая мини-юбка, которая застёгивается на пуговицы, вы точно в тренде.

5. Свитер-оверсайз с ярким узором

Что в 90-е, что в современности надеть такой свитер — значит показать стиль. Фото © Freepik / garetsvisual

Одна из визитных карточек стиля, отвечающего за вайб 90-х, — свитер-оверсайз с ярким рисунком. Сегодня модельеры специально стараются создать изделия, максимально похожие на вещи того времени. Но зачем покупать что-то, если свитер ваших старших родственников в отличном состоянии? Знайте: образ с такой вещицей сегодня будет очень модным. А ещё в трендах всё чаще появляются лыжные свитера со всеми эти узорами со снежинками и оленями, рождественской геометрией. Что в 90-е, что в современности надеть такой свитер — значит показать, что вы следите за модной повесткой и не хотите отставать от трендов. Да и осень началась, в уютном свитере будет ещё и тепло.

4. Кеды — основа стиля 90-х

Музыкант Курт Кобейн. Фото © Getty Images / Kevin Mazur Archive 1 / WireImage

Доставайте свои неубиваемые оригинальные кеды из 90-х и снова с гордостью носите этой осенью — пришло их время. Залог удобства любимой обуви со звёздочкой на боку в том, что сегодняшние модные тенденции позволяют носить кеды как со спортивными или классическими костюмами, так и с платьями. А сколько знаменитостей оказывалось в этой универсальной обуви на красных ковровых дорожках или собственных концертах? Кеды однозначно должны быть в гардеробе не только любителей стиля 90-х, но и просто людей в тренде. Кстати, популярность знаменитая марка кед Converse приобрела в 90-х именно тогда, когда в таких "черевичках" показался Курт Кобейн.

3. Футболки с логотипами рок-групп

Футболки с логотипами рок-групп — залог стиля 90-х. Фото © Unsplash / Misha Gord

Да, активно носить такие футболки с различными логотипами, например рокерскими, стали именно в 90-е. Но и сегодня образ с таким верхом выделится стилем. А если сочетать с джинсовой мини-юбкой, грубыми ботинками и бомбером, вы не только полностью оденетесь в стиле 90-х, но и откроете новый ультрамодный образ для 2022-го. Посмотрите по сторонам: практически вся молодёжь ходит так же, как вы в юности. Если, конечно, были немного с бунтарским и хулиганским характером.

2. Ретроолимпийки

В 2022-м ретроолимпийки снова в трендах. Фото © Unsplash / Ryan Jacobson

Помните моду 90-х на комплекты спортивных костюмов? Штаны и ветровку одной марки носили с гордостью, да ещё и выбирали расцветки не однотонные, а самые яркие. В 2022-м ретроолимпийки снова в тренде. Поэтому, если на даче завалялась древняя, но хорошего качества спортивная ветровка, есть шанс вернуть вещь в обиход. Причём, чем старее на вид выглядит вещь (нет, не из-за дырок и сломанной молнии, а из-за принта или цвета ткани), тем стильнее сегодня будет считаться образ с ней. Особенно современным модникам нравится сочетание фиолетового и бирюзового цветов, это прямо ассоциации со стилем 90-х.

1. Косухи

Визитная карточка и модная вещь в стиле 90-х — любимая косуха. Фото © Getty Images / Edward Berthelot