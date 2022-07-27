По этим популярным вещам из 90-х скучают все, кому за 30

Оглавление 10. Шляпа-панама 9. Обувь на платформе 8. Тату-чокеры 7. Варёнки 6. Кожаная куртка-бомбер 5. Джинсовый комбинезон 4. Цветные лосины 3. Электронные часы 2. Пиджаки с широкими плечами 1. Цветные заколки

Мода в 1990-е была непредсказуемой и максимально экспериментальной. Именно в то время на советском, а потом и постсоветском пространстве появлялось всё больше ярких вещей и необычных образов из "запрещёнки", которую привозили те, кому удавалось выбраться за границу. Давайте же вспомним, что тогда считалось верхом стиля, какие вещи хотел заполучить каждый модник? Какие из аксессуаров 90-х вновь становятся модными сегодня? Вспоминаем и ностальгируем вместе. Насколько стильными в то время были вы?

10. Шляпа-панама

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Что до упоминания экспериментов в стиле в 90-е, мы говорим про такие вещи, например, как шляпа-панама. Уникальное явление, которое пришлось по вкусу не только иконам стиля, но и обычным городским модникам. Шляпа с полями, напоминающая утеплённую панамку, могла быть как из искусственного меха, так и из хлопка или даже бархата. Стильный аксессуар из 90-х, который полюбился сегодняшней молодёжи.

9. Обувь на платформе

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Тренд из 70-х, который прожил до конца 90-х. "Шузы", или обувь на высокой платформе, были не только удобные, но и красивые, запоминающиеся. Сколько девчонок, гулявших свою молодость в тот период времени, выпрашивали у родителей туфли или босоножки на высокой платформе. Бритни Спирс и Spice Girls постоянно мелькали только в такой обуви и были примерами для подражания.

8. Тату-чокеры

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Наверняка вы замечали пару лет назад возродившийся тренд на тату-чокеры. Это такие проволочные украшения, которые были популярны в конце 90-х. Никто и подумать не мог, что спустя столько времени чокеры снова станут трендом.

7. Варёнки

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Как можно писать про моду 90-х и не упомянуть знаменитые варёнки, или же попросту стираные джинсы? Желая как-то выделиться или придумать что-то новое, модники стали замачивать дорогие заграничные джинсы в отбеливателе или же просто варили в кастрюле. Из-за термической обработки деним выцветал местами, образуя индивидуальный и ни на что непохожий принт. Сегодня варёнки, кстати, снова в моде, как и способ отбеливания вещей, положивший начало тренду acid-wash.

6. Кожаная куртка-бомбер

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Кто в 90-х не мечтал о классической кожаной куртке с широкими плечами? Куртка-бомбер появилась и сразу стала фаворитом у икон стиля того времени. Чего уж говорить, даже принцесса Диана носила джинсы и даже платья в сочетании с кожаной курткой. И сегодня такой предмет гардероба подчеркнёт ваш вкус и знание модных тенденций. Если, конечно, кожанка у вас осталась с того времени.

5. Джинсовый комбинезон

Ультрамодное сочетание комбинезона с кроссовками на Кортни Кокс. Фото © Кадр из сериала "Друзья". Режиссёр: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт. Сценарий: Дэвид Крэйн, Марта Кауффман, Адам Чейз / "Кинопоиск"

Если мы сказали про джинсы, стоит ещё вспомнить и про джинсовый комбинезон. Тоже предмет гардероба, который мог указать на следование моде и наличие вкуса у человека. Несмотря на то что долгое время комбинезоны считались одеждой рабочих, именно в 90-е люди разглядели в них удобство и стиль. Пользовались популярностью они как у детей, так и у взрослых. Комбинезоны, напоминающие стиль 90-х, станут модным решением и в наши дни.

4. Цветные лосины

Группа "Комбинация". Фото © Public Domain

Что напрямую ассоциируется у всех с эпохой 90-х, даже если те далеки от моды? Правильно, цветные лосины. Классически стильное сочетание того времени — лосины со спортивной курткой или джинсовкой, кожаной курткой, гетры, кроссовки и высокий хвост с широкой резинкой. Навевает воспоминания, правда? А лосины в 90-х были на любой вкус и цвет, точно так же, как и надевали их и на прогулки, и на тусовки, и даже в гости.

3. Электронные часы

Модные сегодня у молодого поколения электронные часы — это тоже отголосок эпохи 90-х, по которой так скучают сейчас люди за 30. Однако помнят и то, что засветиться с культовыми часами Casio Montana могли далеко не все. Только состоятельные или наиболее отважные модники могли раздобыть себе этот невероятно стильный аксессуар. Кстати, популярностью такие электронные часы пользовались у обоих полов одинаково.

2. Пиджаки с широкими плечами

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Ещё одна визитная карточка моды и стиля 90-х — это пиджаки с плечами (не только малиновые). Необычность тренда заключалась в том, что, благодаря широким накладным плечам, внешне менялась и фигура. Если говорить просто, широкоплечие блейзеры и жакеты стройнили, поэтому и пользовались такой невероятной популярностью.

1. Цветные заколки

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