Метеоролог рассказал, ждать ли россиянам европейскую жару
Метеоролог Шувалов рассказал, дойдёт ли аномальная жара из Европы до России
Россию не затронет аномальная жара, которая накрыла Европу, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Так, например, в Великобритании температура воздуха прогрелась выше 40 градусов, и это, по предварительным данным, новый исторический рекорд для страны. Жарко и в Италии, во Франции, в Греции, Испании, Португалии и Германии.
"Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом, эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, которого мы пока не ожидаем", — сказал Шувалов РИА "Новости".
Вместо жары пока ждём свежий атлантический бриз, добавил собеседник агентства. Более того, из-за надвигающегося циклона температура воздуха в европейской части России даже понизится.
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Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин