Метеоролог рассказал, ждать ли россиянам европейскую жару

Россию не затронет аномальная жара, которая накрыла Европу, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Так, например, в Великобритании температура воздуха прогрелась выше 40 градусов, и это, по предварительным данным, новый исторический рекорд для страны. Жарко и в Италии, во Франции, в Греции, Испании, Португалии и Германии.

"Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом, эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, которого мы пока не ожидаем", — сказал Шувалов РИА "Новости".

Вместо жары пока ждём свежий атлантический бриз, добавил собеседник агентства. Более того, из-за надвигающегося циклона температура воздуха в европейской части России даже понизится.