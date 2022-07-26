Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в ближайшие дни

В дневное время 26 и 27 июля в Москве ожидается экстремальная жара, столбики термометров превысят 30 градусов. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

"По информации синоптиков Росгидромета, днём 26 и 27 июля в столице местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29–31 °С", — сказано в записи.

В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать осторожность, избегать перегрева, пить больше воды, а также носить светлую одежду и головные уборы. На водоёмах необходимо следить за детьми, по возможности не купаться в одиночку и не заплывать за буи.