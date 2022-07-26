Эксперт объяснил, почему план ЕС по снижению потребления газа обречён на провал

План Евросоюза снизить потребление газа на 15 процентов имеет свои сложности и нюансы, рассказал Лайфу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, пока неясно, на каком уровне будут продолжаться поставки российского голубого топлива по "Северному потоку".

"Смысл плана заключается в том, чтобы сейчас экономить газ и образовывать излишки при тех же самых объёмах, которые поступают в Европу, и, соответственно, эти излишки закачивать в подземные хранилища к отопительному сезону", — объяснил Юшков.

Однако одна переменная из этого может выбиться, ведь поставки на том же уровне могут и не продолжиться. "Газпром" уже объявил, что из-за проблем с ещё одной турбиной газопровода с 27 июля сокращает поставки до максимум 33 миллионов кубов в сутки, что почти в два раза ниже, чем сейчас.

Кроме того, заметил эксперт, пока не понятно, когда этот план заработает и насколько страны – участницы блока будут соблюдать дисциплину при выполнении. Утвердить его должны уже сегодня, но не факт, что он начнёт действовать быстро, обратил внимание наш собеседник.

"А чем дольше ты будешь тянуть, тем меньше ты успеешь сэкономить к новому отопительному сезону. Уже фактически август, сентябрь, октябрь. В конце октября уже может начаться отопительный сезон. Довольно мало времени", — продолжил эксперт.

Сейчас Европа страдает от экстремальной жары и малого количества воды в водохранилищах. В частности, во Франции не работает половина энергоблоков, потому что их не могут охладить. Юшков считает очень условным план снижения потребления именно на 15%. Также не исключён вариант, при котором страны будут предъявлять друг другу претензии и обманывать насчёт количества потребляемого топлива.