Заявление "Газпрома" о снижении поставок газа вызвало панику в Европе

После заявления "Газпрома" о сокращении поставок российского газа по "Северному потоку" в Европе началась паника. На это указывает обозреватель газеты Express Джейкоб Пол.

По его данным, министры энергетики Евросоюза сразу отреагировали на это заявление и планируют собраться в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по экономии топлива.