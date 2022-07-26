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26 июля, 05:07

Заявление "Газпрома" о снижении поставок газа вызвало панику в Европе

Express: В Европе началась паника после решения "Газпрома" снизить поставки газа

После заявления "Газпрома" о сокращении поставок российского газа по "Северному потоку" в Европе началась паника. На это указывает обозреватель газеты Express Джейкоб Пол.

По его данным, министры энергетики Евросоюза сразу отреагировали на это заявление и планируют собраться в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по экономии топлива.

"Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия", — пишет автор.

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Напомним, 17 июля Канада отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. Позже СМИ сообщили, что компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой. В российской компании отметили, что полученные документы не снимают риски. А 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что ниже текущих цифр.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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