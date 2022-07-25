"Газпром" остановил эксплуатацию ещё одной турбины "Северного потока"

"Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что гораздо ниже текущих цифр.