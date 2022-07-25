"Газпром" остановил эксплуатацию ещё одной турбины "Северного потока"
"Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.
"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что гораздо ниже текущих цифр.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. Позже СМИ сообщили, что компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой. В российской компании отметили, что полученные документы не снимают риски.
Новости
Telegram / "Газпром"