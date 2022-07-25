У "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока"

"Газпром" получил от компании Siemens документы по турбине для газопровода "Северный поток", переданные канадскими властями, однако они "не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы". Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", — говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что вновь запросили у компании Siemens документы и разъяснение всех открытых вопросов.