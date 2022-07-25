У "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока"
"Газпром": Полученные документы по турбине для "Северного потока" не снимают риски
"Газпром" получил от компании Siemens документы по турбине для газопровода "Северный поток", переданные канадскими властями, однако они "не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы". Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.
"Со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", — говорится в сообщении.
В "Газпроме" отметили, что вновь запросили у компании Siemens документы и разъяснение всех открытых вопросов.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось.
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