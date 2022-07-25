Нумизмат рассказал, за сколько сегодня можно продать старую пятирублёвку

Пятирублёвую купюру 1997 года можно назвать вполне себе редкой банкнотой. В настоящее время её стоимость на нумизматическом рынке оценивается примерно в 600 рублей. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал коллекционер и нумизмат Сергей Молотилкин.

"На стоимость банкноты прежде всего влияет объём тиража. У пятирублёвой купюры тираж был небольшим, как и у десятирублёвой. Купюра в идеальном состоянии может стоить в разы дороже, ветхие — дешевле", — отметил специалист.

Напомним, что на пятирублёвке 1997 года изображён новгородский памятник "Тысячелетие России" и древнейший каменный православный Софийский собор, а на оборотной части — стена городского кремля. Банкнота сделана из высококачественной хлопковой бумаги светло-зелёного оттенка.