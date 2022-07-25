Песков: Турбину для "Северного потока" установят после соблюдения формальностей

Турбину для газопровода "Северный поток", которую возвращают из Канады после ремонта, установят при соблюдении всех технологических формальностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть ещё неполадки с другими агрегатами, о чём тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдёт прокачка в том объёме, который возможен технологически", — отметил представитель Кремля.