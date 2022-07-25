Песков: Турбину для "Северного потока" установят после соблюдения формальностей
Турбину для газопровода "Северный поток", которую возвращают из Канады после ремонта, установят при соблюдении всех технологических формальностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть ещё неполадки с другими агрегатами, о чём тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдёт прокачка в том объёме, который возможен технологически", — отметил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. При этом, как узнал "Коммерсант", компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой.
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