В чайных пакетиках нашли ДНК сотен насекомых

Следы ДНК сотен насекомых содержатся в чайных пакетиках, рассказал экологический генетик из немецкого университета Генрих Кренвинкель в интервью Smithsonian.

По словам специалиста, выявить все виды животных и насекомых, контактировавших с определённым растением, сложная задача даже для современной науки. Исследователь заметил существование очень и очень специфических взаимосвязей и загадочных взаимодействий, о которых учёные знают мало, ведь никто раньше не изучал их.

Быстро выяснить скрытые взаимосвязи представителей животного мира Кренвинкель и его коллеги решили, купив чай разных сортов. Оказалось, что в каждом из исследуемых образцов обнаружились остатки ДНК более двухсот различных насекомых. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Так, мятный чай содержал останки насекомых из Тихоокеанского Северо-Западного региона США, а зелёный — следы членистоногих из Восточной Азии.

"Вероятно, 99,999 или около того процента ДНК, которую мы извлекаем, — это ДНК растений, и лишь крошечная оставшаяся часть — это ДНК насекомых", — успокоил учёный.

По мнению Кренвинкеля, присутствие в чае подобных останков говорит об отсутствии на листьях пестицидов.