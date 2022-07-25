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25 июля, 09:52

Мэру Красноярска Сергею Ерёмину предложили покинуть пост

Мэр Красноярска Ерёмин перейдёт на должность замгубернатора края

<p>Сергей Ерёмин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/eremin_krsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Ерёмин</a></p>

Сергей Ерёмин. Обложка © Telegram / Сергей Ерёмин

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.

На новом посту Ерёмин будет курировать развитие и благоустройство Красноярска и других городов края. В пресс-службе регионального правительства отметили, что эта должность является продолжением работы, которой сейчас занимается чиновник, но уже на более высоком уровне.

"Благодарю Вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости. Но проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. У нас много работы впереди. И я желаю Вам успехов в новой должности", — сказал Усс во время встречи с мэром города.

Отметим, что Сергей Ерёмин занимал должность главы Красноярска с 2017 года. До этого он в течение пяти лет был министром транспорта Красноярского края.

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Наталья Исакова

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