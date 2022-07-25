Мэру Красноярска Сергею Ерёмину предложили покинуть пост
Мэр Красноярска Ерёмин перейдёт на должность замгубернатора края
Сергей Ерёмин. Обложка © Telegram / Сергей Ерёмин
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.
На новом посту Ерёмин будет курировать развитие и благоустройство Красноярска и других городов края. В пресс-службе регионального правительства отметили, что эта должность является продолжением работы, которой сейчас занимается чиновник, но уже на более высоком уровне.
"Благодарю Вас за работу на посту главы города. Безусловно, были и успехи, были и шероховатости. Но проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. У нас много работы впереди. И я желаю Вам успехов в новой должности", — сказал Усс во время встречи с мэром города.
Отметим, что Сергей Ерёмин занимал должность главы Красноярска с 2017 года. До этого он в течение пяти лет был министром транспорта Красноярского края.
А ранее Лайф сообщал, что постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии. Также в тройке кандидатов — представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис.