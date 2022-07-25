Детям по всему миру массово диагностируют несуществующую болезнь

"Боли роста", которые врачи диагностируют у детей по всему миру, не были изучены, и такого заболевания может просто не существовать. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Pediatrics.

Авторы статьи изучили 147 исследований, в которых упоминались "боли роста". При этом в большинстве из них не указывался возраст детей на момент их возникновения. Исследователи выяснили, что у данной болезни отсутствуют чёткие критерии и нет точных данных, где именно находился источник неприятных ощущений. Также в 95% работ не было информации о скорости роста и его наличии.

Впервые подобные боли были упомянуты в медицинской книге 1823 года. Согласно Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), они представляют собой "пульсацию в обеих ногах", которые, как правило, перестают беспокоить ближе к 12 годам. В ведомстве заявили, что "боли роста" не связаны с процессом увеличения костей и мышц.

Сообщается, что иногда подобные ощущения могут говорить о серьёзных заболеваниях, в числе которых — рак. Авторы призвали врачей не относить к "болям роста" необъяснимые симптомы. По мнению учёных, специалисты обязаны перестать диагностировать их у детей до тех пор, пока не будет больше данных о причинах возникновения такого поведения организма.