РФС рассмотрит эпизод с заходом Галицкого в судейскую после матча "Краснодар" – "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с заходом президента "Краснодара" Сергея Галицкого в судейскую после матча против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами. Первый — после матча в судейскую без разрешения зашёл Галицкий. Второй — выбегание на поле болельщика "Краснодара", — приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".