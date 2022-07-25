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25 июля, 09:36

РФС рассмотрит эпизод с заходом Галицкого в судейскую после матча "Краснодар" – "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с заходом президента "Краснодара" Сергея Галицкого в судейскую после матча против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами. Первый — после матча в судейскую без разрешения зашёл Галицкий. Второй — выбегание на поле болельщика "Краснодара", — приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Экс-президент РПЛ Хачатурянц раскритиковал комментаторов матча "Краснодар" – "Спартак"

Экс-президент РПЛ Хачатурянц раскритиковал комментаторов матча "Краснодар" – "Спартак"

Напомним, во втором туре РПЛ "Спартак" переиграл на выезде "Краснодар" со счётом 4:1. Голами в составе красно-белых отметились Виктор Мозес, Роман Зобнин, Квинси Промес и Сергей Бородин, поразивший свои ворота.

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ТАСС / Матыцин Валерий

Шамиль Гаджиев

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