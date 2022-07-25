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25 июля, 09:54

Власти Финляндии не перестанут выдавать туристические визы россиянам

Министр по делам ЕС: Финляндия не будет запрещать выдачу виз россиянам из-за спецоперации

Финляндия не планирует запрещать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, передаёт газета Ilta-Sanomat.

"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией <...> Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен.

Однако она добавила, что Хельсинки не готовят собственных мер по данному вопросу.

Финляндия ограничила продажу недвижимости россиянам

Финляндия ограничила продажу недвижимости россиянам

Ранее Лайф писал, что число россиян, решивших поехать в Финляндию после двухлетнего перерыва, достигло доковидного уровня всего за день. Более пяти тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только она открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, а финны отправились заправляться более дешёвым автомобильным топливом.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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