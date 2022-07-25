Власти Финляндии не перестанут выдавать туристические визы россиянам

Финляндия не планирует запрещать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен, передаёт газета Ilta-Sanomat.

"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией <...> Есть готовность и к другим действиям", — отметила Туппурайнен.

Однако она добавила, что Хельсинки не готовят собственных мер по данному вопросу.