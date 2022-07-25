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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 14:39

Новый мировой рекорд Русского Халка будет посвящён участникам спецоперации на Украине

Лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк собирается отбуксировать вагон метро "Русич" весом 47 тонн, тем самым установив новый мировой рекорд. Как пишет "Подмосковье сегодня", если всё пройдёт успешно, то силач посвятит достижение российским военным, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

"Я являюсь участником Общероссийского общественного движения "Ветераны России", всецело поддерживаю спецоперацию по денацификации и демилитаризации, внимательно слежу за её ходом. Новое достижение намерен посвятить нашим воинам, несущим тяжёлую службу вдали от дома. Тем, кто не сдаётся и не падает духом, кто готов отдать свою жизнь ради победы над нацизмом", — сказал спортсмен в разговоре с журналистами.

Агаджанян уже начал готовиться к новым рекордам. Буксировка 47-тонного вагона для Сергея станет новым рубежом, так как ранее он уже смог одолеть грузовики, самолёты, вертолёты и другие виды транспорта.

"Русский Халк" отбуксировал гружённый водой КамАЗ на 19 метров и установил рекорд
"Русский Халк" отбуксировал гружённый водой КамАЗ на 19 метров и установил рекорд

Ранее Лайф сообщал, что Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке многотонной техники. Во время установления нового рекорда спортсмен надул до разрыва шесть медицинских грелок.

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VK / Республиканский центр молодёжи

Наталья Исакова
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