"Русский Халк" отбуксировал гружённый водой КамАЗ на 19 метров и установил рекорд

Лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд. Силач из Подмосковья по прозвищу "русский Халк" протащил за собой КамАЗ, который весит более 14 тонн. Как сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте", рекорд был зафиксирован в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России.

"Русский Халк" отбуксировал на 19 метров за 1,27 минуты пожарную машину КамАЗ весом 14,3 тонны, тем самым установив рекорд России по буксировке без использования специальных приспособлений", — рассказал главный тренер сборной РФ по силовому экстриму Василий Грищенко.

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Он также отметил сложность буксировки грузовой машины. По его словам, в КамАЗе находилось почти шесть тонн воды, которая колебаниями создавала естественное торможение. Кроме того, "по пути" Агаджанян надул и лопнул две медицинские грелки. Стоит отметить, что заядлый силач давно совмещает это занятие с буксировкой.