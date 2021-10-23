Директор "Магнита" в Ленобласти до полусмерти избил несостоявшегося вора
Инцидент произошёл ещё 8 октября, однако поймали злоумышленника лишь 22-го числа. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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В городе Мурино Ленинградской области задержали директора магазина "Магнит", который избил несостоявшегося вора алкоголя. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что руководитель точки продажи увёл 39-летнего мужчину, который пытался украсть спиртное, в подсобку, где и напал на него. Инцидент произошёл ещё 8 октября. Пострадавшего с переломом рёбер в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
Поймать директора магазина правоохранителям удалось лишь 22 октября. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что охранник "Пятёрочки" сломал позвоночник 13-летнему школьнику в Новосибирске. Со слов пострадавшего, мужчина схватил его за грудки, начал дёргать, заломил ему руки и ударил между лопаток. Сейчас подросток в больнице.
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