Американцы назвали "зверя" среди российских ВКС

Российский тяжёлый ударный беспилотный бомбардировщик С-70 "Охотник" будет одним из самых лучших воздушных боевых аппаратов, когда войдёт в эксплуатацию. Об этом написал экс-офицер Армии США Брент Иствуд в своей статье для американского издания 19FortyFive.

"Охотник" — настоящий зверь, если его спецификации точны и если он сможет успешно завершить все свои испытания в ближайшие годы. Хотя это может быть не так уж и незаметно", — сообщил он.

Отмечается, что российские инженеры переоценили способность Су-57 к уклонению от радаров. Однако им следует отдать должное, если получится интегрировать "Охотника" с истребителем.

Иствуд также указал, что С-70 "Охотник", который разработали в ОКБ Сухого, открывает новые возможности для воздушных боёв. Беспилотник создан по аэродинамической схеме "летающее крыло". Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, а взлётная масса — 20 тонн.