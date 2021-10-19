В России проверили, как группа ударных роботов действует без человека

В России группировка ударных роботов "Маркер" прошла полигонные испытания. В них было задействовано три машины на колёсном ходу и две на гусеничном. Действовали они без участия человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Роботы без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выходу на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями и так далее", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что роботы сами проводили разведку при помощи различной аппаратуры. В будущем это будет проще, потому что в группировку будут включены беспилотники. Такая группа становится уже единым целым, которое превращается в нечто большее, чем просто сумма элементов.