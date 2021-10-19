Польский политик обвинил Россию в ведении гибридной войны
Глава правящей партии считает, что Москва вместе с Минском намеренно создали миграционный кризис на польской границе.
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Россия ведёт многоступенчатую гибридную войну сразу в нескольких направлениях, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Он обвинил Минск и Москву в создании напряжённости одновременно возле польско-белорусской границы и в Варшаве.
По убеждению Качиньского, Минск и Москва также помогали оппозиции, которая симпатизирует белорусским мигрантам.
"Что бы они ни делали, наша решимость не изменится. Границы Республики Польша священны", — заверил Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.
Ранее Лайф сообщал, что в Польше объяснили необходимость в заборе на границе "защитой от Путина".
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