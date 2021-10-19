Стало известно, какие продукты россияне покупают чаще

За девять месяцев этого года россияне чаще всего покупали хлеб и молоко. Но при этом количество покупок данных товаров сократилось на 7% и 12% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидерами по тратам в целом стали продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС, пишет ТАСС со ссылкой на данные банка "Русский стандарт". После хлеба и молока в списке самых востребованных в этом году товаров идут мясо (покупали на 22% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года), кофе (22%), сыр (1%). Исследователи предполагают, что эту динамику можно связать и с полноценным дачно-шашлычным сезоном, который в прошлом году сократился из-за нескольких месяцев жёсткого локдауна. В первой десятке также оказался и корм для домашних животных (2%).

В категории "Средства гигиены" лидируют мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки. Хотя в этом году их покупают реже на 15%, чем в год разгара пандемии. На основании же того, что пакет был в чеках на 9% реже в этом году, исследователи приходят к выводу, что россияне стали реже посещать магазины, опять-таки ссылаясь на влияние пандемийного года: покупатели научились пользоваться доставкой.