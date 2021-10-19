Возобновлена продажа субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока

Билеты "Аэрофлота" для субсидированных перелётов жителей Дальнего Востока вновь поступили в продажу. Об этом сообщает дальневосточное отделение авиаперевозчика. Там отметили, что правительство выделило на покрытие части стоимости подобных билетов дополнительные деньги, это позволит увеличить объем льготных перевозок.

"Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребёнка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы", - пояснили в авиакомпании.

Постановление правительства о субсидировании перелётов жителей Дальнего Востока было принято в 2018 году. Билеты доступны для тех, кто имеет постоянную регистрацию в ДФО. Летать с экономией можно из из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.