Из Владивостока впервые совершён чартерный рейс в Египет
Полёты Boeing-767 будут осуществляться раз в две недели. Первым рейсом отправились 332 пассажира.
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Чартерные авиарейсы в Египет впервые открылись из международного аэропорта "Владивосток". Полёты в Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Azur Air.
"В честь запуска нового направления представители туристического агентства Anex Tour торжественно встречали пассажиров на стойках регистрации. Самолёт авиакомпании перевёз 332 пассажира на побережье Красного моря", — сообщает пресс-служба международного аэропорта "Владивосток".
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-767 раз в две недели, время в пути составит 12 часов 25 минут.
Напомним, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Авиарейсы были закрыты в 2015 году после теракта, который привёл к крушению российского лайнера на Синайском полуострове, тогда погибло 224 человека. Российские специалисты после этого долго консультировали египетские службы по обеспечению безопасности аэропортов. В 2018 году были возобновлены полёты в Каир. 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.
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