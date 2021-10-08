Из Владивостока впервые совершён чартерный рейс в Египет

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-767 раз в две недели, время в пути составит 12 часов 25 минут.

Напомним, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Авиарейсы были закрыты в 2015 году после теракта, который привёл к крушению российского лайнера на Синайском полуострове, тогда погибло 224 человека. Российские специалисты после этого долго консультировали египетские службы по обеспечению безопасности аэропортов. В 2018 году были возобновлены полёты в Каир. 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.