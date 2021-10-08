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Языки пламени высотой с многоэтажку: В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Установку удалось вовремя изолировать.

8 октября, 00:36

В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. Видео © SHOT

В Свободненском районе Амурской области произошёл взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе. Это случилось в 8:26 по местному времени на установке газоразделения 2/40. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал SHOT.

За взрывом последовал пожар, там сейчас идёт контролируемое выгорание газа, работают экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали. Установка, на которой всё случилось, изолирована от остального оборудования.

В Нижнем Новгороде объявлен режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва в многоэтажке

В Нижнем Новгороде объявлен режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва в многоэтажке

Ранее Лайф публиковал видео мощного взрыва на заводе в Китае. А другой взрыв ранее фактически уничтожил химический завод в Таиланде.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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