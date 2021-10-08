В Свободненском районе Амурской области произошёл взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе. Это случилось в 8:26 по местному времени на установке газоразделения 2/40. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал SHOT .

За взрывом последовал пожар, там сейчас идёт контролируемое выгорание газа, работают экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали. Установка, на которой всё случилось, изолирована от остального оборудования.