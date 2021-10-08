Языки пламени высотой с многоэтажку: В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Установку удалось вовремя изолировать.
В Амурской области произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. Видео © SHOT
В Свободненском районе Амурской области произошёл взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе. Это случилось в 8:26 по местному времени на установке газоразделения 2/40. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал SHOT.
За взрывом последовал пожар, там сейчас идёт контролируемое выгорание газа, работают экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали. Установка, на которой всё случилось, изолирована от остального оборудования.
Ранее Лайф публиковал видео мощного взрыва на заводе в Китае. А другой взрыв ранее фактически уничтожил химический завод в Таиланде.
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