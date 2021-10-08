Пользователи стали жаловаться на массовый сбой в Netflix
Это не первая проблема в работе сервиса за последние дни. В этот раз больше всего жалуются на неполадки жители Великобритании.
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О новых масштабных сбоях в Netflix сообщают жители США, Великобритании и Германии. Жалобы следуют на неполадки в работе потокового видео. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего трудности с просмотром видео возникают у жителей Великобритании. Это не первый масштабный сбой в работе сервиса Netflix за последние дни. Предыдущий был зафиксирован 5 октября.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера" и Gmail. Из-за масштабного прироста новых пользователей проблемы возникли и в работе Telegram.
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