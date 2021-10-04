TikTok, Google, Youtube и Viber "упали" вслед за сервисами Facebook
Ранее ошибки были зафиксированы в работе и других популярных сервисов.
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В сервисах TikTok, Google, Youtube и Viber произошёл сбой вслед за неполадками в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи "Тиктока" жалуются на ошибки в работе приложения и проблемы с загрузкой личных профилей. Большинство пользователей сообщает о проблемах с веб-версиями сервисов Google, Youtube и Viber. Американская торговая площадка Amazon тоже работает нестабильно. У большей части пользователей (78%) не открывается сайт, у 15% проблемы с приложением, ещё у 7% не получается оформить заказ. По предварительным данным, причина некорректной работы онлайн-сервисов в некачественном соединении с серверами.
Ранее глобальный сбой произошёл в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов.
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