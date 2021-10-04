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Porsche отзывает в России 20 авто из-за опасности потери управления

В них мог быть установлен нижний рычаг, несоответствующий требованиям.

4 октября, 18:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российский филиал компании Porsche (ООО "Порше руссланд") согласовал отзыв 20 автомобилей модели Taycan (Y1A) и Panamera (тип 971), реализованных в период с 2 февраля 2021 года. Об этом информирует Росстандарт.

"Причины отзыва транспортных средств: в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей мог быть установлен нижний рычаг, несоответствующий требуемым спецификациям. В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на всех транспортных средствах будет заменён нижний рычаг передней подвески с правой стороны. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев авто, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатны для владельцев машин.

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А ранее Лайф писал, что компания Hyundai отозвала тысячи кроссоверов Santa Fe в России. Тогда выяснилось, что в автомобилях может случиться короткое замыкание в антиблокировочной системе тормозов (цепи питания модуля ABS/ESC).

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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