Porsche отзывает в России 20 авто из-за опасности потери управления

Российский филиал компании Porsche (ООО "Порше руссланд") согласовал отзыв 20 автомобилей модели Taycan (Y1A) и Panamera (тип 971), реализованных в период с 2 февраля 2021 года. Об этом информирует Росстандарт.

"Причины отзыва транспортных средств: в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей мог быть установлен нижний рычаг, несоответствующий требуемым спецификациям. В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет заменён нижний рычаг передней подвески с правой стороны. Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев авто, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатны для владельцев машин.