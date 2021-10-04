Милонов назвал негодяйством поцелуй мужчин в эфире ТНТ и призвал прекратить вещание канала

Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из государственной сетки вещания за показ поцелуя двух мужчин в эфире одного из популярных шоу. Его возмутил фрагмент программы "Игра", в котором комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Политик возмутился их "полнейшим негодяйством" и потребовал "отправить юмористов на исправительные работы".

"Этот телеканал пользуется государственной сеткой вещания, его можно из этой сетки вещания временно исключить, чтобы он вещал на платформах закрытых платных каналов. Потому что это, конечно, негодяйство полнейшее. Мужчин надо оштрафовать, отправить на исправительные работы, канал тоже оштрафовать", — сообщил депутат петербургского заксобрания Лайфу.

По мнению Милонова, "Роскомнадзор" должен выписать предупреждение, потому что имеющаяся у канала лицензия подразумевает ответственность вещателя за соблюдение законов, а ТНТ на этот закон "наплевал".

"Я считаю, что телеканал должен очень серьёзно ответить за этот поступок, за этот выпад, за это хамство, неуважение к общественной морали и общественному мнению", — резюмировал депутат.