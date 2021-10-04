Милонов назвал негодяйством поцелуй мужчин в эфире ТНТ и призвал прекратить вещание канала
Причиной возмущения петербургского депутата стало шоу "Игра", а именно "хулиганы и негодяи" из команды "Камызяки".
Фото © VK / Виталий Милонов
Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из государственной сетки вещания за показ поцелуя двух мужчин в эфире одного из популярных шоу. Его возмутил фрагмент программы "Игра", в котором комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Политик возмутился их "полнейшим негодяйством" и потребовал "отправить юмористов на исправительные работы".
"Этот телеканал пользуется государственной сеткой вещания, его можно из этой сетки вещания временно исключить, чтобы он вещал на платформах закрытых платных каналов. Потому что это, конечно, негодяйство полнейшее. Мужчин надо оштрафовать, отправить на исправительные работы, канал тоже оштрафовать", — сообщил депутат петербургского заксобрания Лайфу.
По мнению Милонова, "Роскомнадзор" должен выписать предупреждение, потому что имеющаяся у канала лицензия подразумевает ответственность вещателя за соблюдение законов, а ТНТ на этот закон "наплевал".
"Я считаю, что телеканал должен очень серьёзно ответить за этот поступок, за этот выпад, за это хамство, неуважение к общественной морали и общественному мнению", — резюмировал депутат.
Ранее Милонов назвал маньяками мужчин с накрашенными ногтями и призвал их обследовать. Известных мужчин с цветным маникюром следует не раскручивать, а показывать в передачах про "мир животных или жизнь насекомых", считает собеседник Лайфа.
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