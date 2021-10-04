Жена Прохора Шаляпина — 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис могла инсценировать собственную смерть, чтобы уйти от долгов, и теперь, сменив внешность, прячется от кредиторов. Такую точку зрения озвучила певица и писательница Наталья Штурм.

"Допустим, она реально заболела (выглядела Танюша последние дни действительно плоховато). А если было так: финансовые проблемы (о которых говорят в Канаде, подтолкнули её на многоходовку). Мы только предполагаем! Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устраивает свадьбу", — написала она в "Инстаграме".

Она отметила, что сразу после торжества все заболели, кроме её новоиспечённого супруга. При этом певицу смутил ореол загадочности вокруг дальнейших событий — Татьяну увезли "непонятные врачи", после "смерти" миллионершу больше никто не видел, потому что её якобы кремировали в закрытом гробу. В итоге, как предполагает Штурм, всё могло случиться как в детективе, когда "человек сменил имя-фамилию, внешность и... жив?".