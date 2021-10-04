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"Человек сменил внешность и жив?": Наталья Штурм заявила, что жена Прохора Шаляпина могла инсценировать свою смерть

По версии певицы, миллионерша способна была изменить имя и фамилию из-за финансовых проблем.

4 октября, 17:32
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSKh0Axh611/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Жена Прохора Шаляпина — 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис могла инсценировать собственную смерть, чтобы уйти от долгов, и теперь, сменив внешность, прячется от кредиторов. Такую точку зрения озвучила певица и писательница Наталья Штурм.

"Допустим, она реально заболела (выглядела Танюша последние дни действительно плоховато). А если было так: финансовые проблемы (о которых говорят в Канаде, подтолкнули её на многоходовку). Мы только предполагаем! Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устраивает свадьбу", — написала она в "Инстаграме".

Она отметила, что сразу после торжества все заболели, кроме её новоиспечённого супруга. При этом певицу смутил ореол загадочности вокруг дальнейших событий — Татьяну увезли "непонятные врачи", после "смерти" миллионершу больше никто не видел, потому что её якобы кремировали в закрытом гробу. В итоге, как предполагает Штурм, всё могло случиться как в детективе, когда "человек сменил имя-фамилию, внешность и... жив?".

Прохор Шаляпин отказался верить в смерть жены

Прохор Шаляпин отказался верить в смерть жены

Напомним, супруга Шаляпина летом была госпитализирована в Штатах с коронавирусом. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.

Шаляпин пообещал "поступить по совести" с наследством умершей жены-миллионерши

Шаляпин пообещал "поступить по совести" с наследством умершей жены-миллионерши

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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