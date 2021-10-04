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Умер кинооператор "Бригады" и "Убойной силы" Юрий Райский

В последнее время он сильно болел. Чем именно, не уточняется.

4 октября, 17:21
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<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В возрасте 66 лет скончался заслуженный деятель искусств РФ, актёр, советский и российский кинооператор Юрий Райский. Об этом 4 октября сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.

"Ушёл от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память", — написал 4 октября на своей страничке оператор Владимир Денисов.

Юрий Райский участвовал в съёмках таких сериалов, как "Бригада", "Убойная сила", а также фильмов Петра Тодоровского "Анкор, ещё анкор!" и "Какая чудная игра". Отмечается, что в последнее время оператор сильно болел.

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Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Окончил кинооператорский факультет ВГИК, мастерскую Л.В. Косматова. С 1980 года работал на киностудии "Мосфильм". В 1987-м снял собственный фильм "Брод".

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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