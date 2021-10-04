Умер кинооператор "Бригады" и "Убойной силы" Юрий Райский

В возрасте 66 лет скончался заслуженный деятель искусств РФ, актёр, советский и российский кинооператор Юрий Райский. Об этом 4 октября сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.

"Ушёл от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память", — написал 4 октября на своей страничке оператор Владимир Денисов.

Юрий Райский участвовал в съёмках таких сериалов, как "Бригада", "Убойная сила", а также фильмов Петра Тодоровского "Анкор, ещё анкор!" и "Какая чудная игра". Отмечается, что в последнее время оператор сильно болел.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Окончил кинооператорский факультет ВГИК, мастерскую Л.В. Косматова. С 1980 года работал на киностудии "Мосфильм". В 1987-м снял собственный фильм "Брод".