Умер участник рок-групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

В возрасте 67 лет скончался бывший участник советской рок-группы "Цветы" и сооснователь коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Печальную новость сообщил певец Игорь Саруханов на своей страничке в Instagram.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!" — подписал архивное фото Игорь Саруханов, не уточняя, что явилось причиной смерти Файнзильберга.

А продюсер Евгений Фридлянд признался в instagram, что Файнзильберг был ему близким товарищем с лихих 90-х. Артисты могли сутки напролёт говорить о жизни и слушать музыку, думая о вечном. Он также отметил, что после своей музыкальной карьеры Файнзильберг работал звонарём в храме.

"Наша встреча состоялась не в самый лучший момент его жизни — он не мог найти себя в шоу-бизнесе, драматичная история любви подорвала его состояние. Мы отправились в Израиль и записали несколько песен. Потом пытались прорваться на радио и ТВ… <…> Я не смог ему помочь. Он пропал. А через много лет мне прислали фото: он в одежде монаха у храма Христа Спасителя", — рассказал Евгений Фридлянд.