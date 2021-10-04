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Умер участник рок-групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

Оказалось, что после своей музыкальной карьеры музыкант работал звонарём в храме.

4 октября, 14:54
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

В возрасте 67 лет скончался бывший участник советской рок-группы "Цветы" и сооснователь коллектива "Круг" Михаил Файнзильберг. Печальную новость сообщил певец Игорь Саруханов на своей страничке в Instagram.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!" — подписал архивное фото Игорь Саруханов, не уточняя, что явилось причиной смерти Файнзильберга.

А продюсер Евгений Фридлянд признался в instagram, что Файнзильберг был ему близким товарищем с лихих 90-х. Артисты могли сутки напролёт говорить о жизни и слушать музыку, думая о вечном. Он также отметил, что после своей музыкальной карьеры Файнзильберг работал звонарём в храме.

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"Наша встреча состоялась не в самый лучший момент его жизни — он не мог найти себя в шоу-бизнесе, драматичная история любви подорвала его состояние. Мы отправились в Израиль и записали несколько песен. Потом пытались прорваться на радио и ТВ… <…> Я не смог ему помочь. Он пропал. А через много лет мне прислали фото: он в одежде монаха у храма Христа Спасителя", — рассказал Евгений Фридлянд.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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