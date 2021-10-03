Умер художник Иван Лубенников

Умер художник и академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, который оформил фасады Театра на Таганке и интерьеры музея Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.

"Российская академия художеств понесла тяжёлую утрату. 3 октября 2021 года скончался на 71-м году жизни академик РАХ, народный художник РФ, профессор Иван Леонидович Лубенников", — рассказали в пресс-службе.



Там отметили, что в последние годы Лубенников работал над классическими камерными жанрами живописи, внося в них собственное, глубоко личное прочтение. В академии добавили, что это был удивительный, честный и открытый человек, который сумел снискать любовь и уважение многих людей.