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Умер художник Иван Лубенников

Живописец скончался на 71-м году жизни.

3 октября, 14:55
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<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Умер художник и академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, который оформил фасады Театра на Таганке и интерьеры музея Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.

"Российская академия художеств понесла тяжёлую утрату. 3 октября 2021 года скончался на 71-м году жизни академик РАХ, народный художник РФ, профессор Иван Леонидович Лубенников", рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в последние годы Лубенников работал над классическими камерными жанрами живописи, внося в них собственное, глубоко личное прочтение. В академии добавили, что это был удивительный, честный и открытый человек, который сумел снискать любовь и уважение многих людей.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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