В США озвучили меры по подготовке к новой "неминуемой пандемии"

"Во-вторых, учёные улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов. Учёные улучшают компоненты терапевтических средств, которые ранее применялись против возбудителей, и, что ещё важнее, разрабатывают новые молекулы, позволяющие воздействовать на уязвимые части вирусов", — сказал он на Международном форуме науки и технологий.

Фаучи уверен, что оптимизация этих методов уже сыграла значительную роль в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, медики используют информацию, полученную во время исследований вирусов, которые относятся к тому же семейству, что и вызвавший пандемию ковида. Этот подход в перспективе даёт им возможность заранее спрогнозировать особенности вакцин, которые могут понадобиться.