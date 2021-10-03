В США озвучили меры по подготовке к новой "неминуемой пандемии"
Исследователи уже улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов.
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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи перечислил методы, с помощью которых учёные готовятся к новой "неминуемой пандемии". Первый шаг — определение приоритетных патогенов, способных вызвать очередную вспышку.
"Во-вторых, учёные улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов. Учёные улучшают компоненты терапевтических средств, которые ранее применялись против возбудителей, и, что ещё важнее, разрабатывают новые молекулы, позволяющие воздействовать на уязвимые части вирусов", — сказал он на Международном форуме науки и технологий.
Фаучи уверен, что оптимизация этих методов уже сыграла значительную роль в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, медики используют информацию, полученную во время исследований вирусов, которые относятся к тому же семейству, что и вызвавший пандемию ковида. Этот подход в перспективе даёт им возможность заранее спрогнозировать особенности вакцин, которые могут понадобиться.
А ранее Лайф рассказывал, что вирусолог спрогнозировал, какой штамм ковида останется доминирующим до конца пандемии. Также названы регионы России, которым может грозить новая волна ковида. Врач тогда заострил внимание на распространении штамма "дельта", который, попав на "благоприятную почву", даст новый подъём статистики заражения.
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